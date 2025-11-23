İsmail Demirci Cansu Dere'nin partneri oldu

İsmail Demirci Cansu Dere'nin partneri oldu
Cansu Dere’nin başrolünde yer aldığı “Portekiz Aşkı” filminde, Dere'nin hayat verdiği Yasemin karakterinin sevgilisini oynayacak oyuncu belli oldu.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da çekimleri tüm hızıyla devam eden ve Cansu Dere'nin başrolleri arasında yer aldığı "Portekiz Aşkı" filminin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Portekizli ünlü aktör Diogo Morgado'nun da kadrosunda bulunduğu projede, Dere'ye ünlü bir oyuncunun daha eşlik edeceği öğrenildi.

cansu-dere.jpg

İsmail Şahin'in yönettiği ve Murat Boyacıoğlu'nun yazdığı "Portekiz Aşkı" filminde, Cansu Dere itibar yöneticisi Yasemin karakterine hayat veriyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun süredir kimin canlandıracağı merak edilen, Yasemin'in iş insanı sevgilisi Yaman karakterine ise ünlü oyuncu İsmail Demirci hayat verecek.

ismail-demirci.webp

DEMİRCİ PORTEKİZ'E UÇUYOR

İsmail Demirci, çekimler için önümüzdeki günlerde Lizbon'a gidecek. Demirci'nin yoğun bir çalışma takvimi de bulunuyor. Portekiz'deki çekimlerini tamamlamasının ardından ünlü oyuncu, Türkiye'ye dönecek ve hemen yeni projesine başlayacak.

Demirci, dönüşte "Öp Elimi" filminde Safa Sarı, Zeynep Çamcı ve Özgür Emre Yıldırım gibi isimlerle kamera karşısına geçecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

