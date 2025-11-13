Işın Karaca'dan korkutan hastane paylaşımı!

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, Antalya konserinde ayağından sakatlandı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan şarkıcı, okuduğu son şarkıda bileğini burktu. Antalya'da ilk müdahalesi yapılan şarkıcı, yaşadığı şehir olan İzmir'e doğru yola çıktı.

The Magazin Time'ın haberine göre, sağlık durumu sorulan Karaca, "Şuan için ayağımda ne var bilmiyorum. İzmir'e gidiyorum. Orada MR çektireceğim. Biraz ağrılarım var. Sonuç MR sonrası belli olacak." dedi.

"TALİHSİZ BİR OLAY YAŞANDI"

Ünlü şarkıcı, hasta yatağında ayağı sargılı bir şekilde poz verirken, fotoğrafı paylaşan arkadaşı "Dün akşam Antalya'da konsere geldik. Talihsiz bir olay yaşandı. Kraliçemiz ayağını incitti. Ama yine güler yüzü yerinde. Geçmiş olsun güzel kadın" ifadelerine yer verdi.

Karaca, fotoğrafın altına, "Retro musun, Tetro musun, Nazar mısın? Ekiple en komik fotimiz olabilir mi?" diyerek espirili bir not düştü. Ünlü şarkıcıya çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.