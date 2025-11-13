Beyin anevrizması geçiren Ahu Yağtu ilk kez görüntülendi

Beyin anevrizması geçiren Ahu Yağtu ilk kez görüntülendi
Yayınlanma:
Beyin anevrizması teşhisi konulan ünlü oyuncu Ahu Yağtu, hastanede tedavi gördükten sonra ilk kez ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda yaşadığı baygınlık sonrasında yapılan tetkiklerde beyin anevrizması teşhisi konulan ünlü oyuncu Ahu Yağtu, sağlığına kavuşmasının ardından ilk kez bir etkinlikte görüntülendi.

Yağtu, Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı Yan Yana filminin galasında boy gösterdi.

ahu-yagtu.jpg

"HAFIZA KAYBI OLDU"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Ahu Yağtu, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda iyiyim ama vertigo hâlâ devam ediyor. Ondan çok daha ciddi bir şey geçirdim fakat vertigodan kurtulamadım. Öğrendim ki birçok insanda oluyormuş. O sırada düşme sebepli kısa süreli hafız kaybı oldu. Bir gün sürdü, sonraki günlerde geri geldi."

ahu-yagtu-gala.jpg

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, yeni sezon projeleri hakkında da konuşan Ahu Yağtu, birkaç senaryo okuduğunu ancak henüz içine sinen bir proje olmadığını belirtti.

Yağtu, "Benim için en önemlisi hikâye, kendimi o hikâyede görmem lazım. Henüz öyle hissetmedim" diyerek ekrana dönmek için doğru zamanı beklediğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Magazin
