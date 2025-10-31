İlker Ayrık Beykoz'da çiftlik kurdu

İlker Ayrık Beykoz'da çiftlik kurdu
Yayınlanma:
Ünlü sunucu ve oyuncu İlker Ayrık, Beykoz'da kendi çiftliğini kurdu. Tavuklardan eşeklere kadar birçok hayvanla ilgilenen Ayrık, "çiftlikte her çeşit ürün var" dedi.

Ünlü sunucu ve oyuncu İlker Ayrık, İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı İshaklı Köyü’nde kendine ait bir çiftlik kurarak şehir hayatından uzaklaşmadan doğayla iç içe bir yaşam sürmeye başladı.

Yaklaşık 5 yıldır çiftçilikle uğraşan Ayrık, tavuklardan keçilere, eşeklerden tavşanlara kadar birçok hayvanla ilgileniyor.

ilker-ayrik.webp

"HER ÇEŞİT ÜRÜN VAR"

Sabah'ın haberine göre, ünlü oyuncu, doğayla iç içe olmanın kendisini dinlendirdiğini belirtti. Ayrık, "Toprak insanı dinlendiren, elektriği alan bir şey. Çiftçilik yaşama bakışla alakalı bir şey. Mevsimsel bostan ekiyoruz, her çeşit ürün var. Aromatik bitkiler de yetiştiriyoruz" dedi.

iftlik-001.png

Daha önce yaptığı açıklamada köyde 11 köpeği, 2 eşeği ve çeşitli kümes hayvanları olduğunu belirten Ayrık, boş zamanlarını çiftliğinde geçiriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

