İlker Ayrık Beykoz'da çiftlik kurdu

Ünlü sunucu ve oyuncu İlker Ayrık, İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı İshaklı Köyü’nde kendine ait bir çiftlik kurarak şehir hayatından uzaklaşmadan doğayla iç içe bir yaşam sürmeye başladı.

Yaklaşık 5 yıldır çiftçilikle uğraşan Ayrık, tavuklardan keçilere, eşeklerden tavşanlara kadar birçok hayvanla ilgileniyor.

İbrahim Tatlıses uzaklaştırma kararı aldırdı! Oğluna elektronik kelepçe takıldı!

"HER ÇEŞİT ÜRÜN VAR"

Sabah'ın haberine göre, ünlü oyuncu, doğayla iç içe olmanın kendisini dinlendirdiğini belirtti. Ayrık, "Toprak insanı dinlendiren, elektriği alan bir şey. Çiftçilik yaşama bakışla alakalı bir şey. Mevsimsel bostan ekiyoruz, her çeşit ürün var. Aromatik bitkiler de yetiştiriyoruz" dedi.

Fahriye Evcen'den 33 milyonluk anlaşma!

Daha önce yaptığı açıklamada köyde 11 köpeği, 2 eşeği ve çeşitli kümes hayvanları olduğunu belirten Ayrık, boş zamanlarını çiftliğinde geçiriyor.