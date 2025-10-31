Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, reklam projelerine ise devam ediyor. İsviçre merkezli dünyaca ünlü bir lüks saat ve mücevher markasıyla iş birliği yapan Evcen, imzaladığı yeni anlaşmayla dikkat çekti.

İddialara göre hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda markaların gözdesi haline gelen Fahriye Evcen, marka ile yaptığı anlaşmadan yaklaşık 800 bin dolar yani güncel kurla 33 milyon TL'den fazla gelir elde edecek.

FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

4 Haziran 1986’da Almanya’nın Solingen kentinde dünyaya gelen Fahriye Evcen, eğitimini Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. Türkiye’ye dönüşünün ardından oyunculuk kariyerine adım atan Evcen, ilk olarak “Yaprak Dökümü” dizisinde canlandırdığı Necla karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Daha sonra “Çalıkuşu”, “Alparslan: Büyük Selçuklu”, “Evim Sensin” gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, 2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile evlendi. Çiftin Karan ve Kerem adında iki oğlu bulunuyor.