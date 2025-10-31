Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden merhum sanatçı Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur, babasının hayatını konu alacak bir sinema filminin çekilmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini açıkladı.

Nejat Uygur'un yaşamına dair bir film çekilmesi fikrine, Behzat Uygur'dan gelen tepki sert oldu. Behzat Uygur, yaptığı açıklamayla net bir tavır koyarak, "Biz bunun herhangi bir şekilde yapılmasına izin vermeyiz" dedi.

Habertürk'ün haberine göre, konuya dair son sözün ise her zaman annelerinde olacağını belirten Behzat Uygur, "Sağlığında acaba Nejat baba bunu ister miydi? Yine de son karar her zaman annemin" dedi.

NEJAT UYGUR KİMDİR?

Subay bir baba ile öğretmen bir annenin çocuğu olarak 10 Ağustos 1927'de Kilis'te dünyaya gelen Uygur'un, tiyatroya ilgisi ilkokul yıllarında başladı.

Nejat Uygur, tiyatroya 1938'de adım attı. Sarıyer Halkevi'nin tiyatro bölümündeki Avni Dilligil Tiyatrosu'nda kısa bir süre amatör oyunculuk yapan Uygur, spora ilgisi dolayısıyla 1943'te yine Sarıyer Halkevi'nde boksla beraber atletizm, su topu ve at biniciliği alanlarına yöneldi.

Usta oyuncu, askerlik görevinin ardından, 1949'da Nejat Uygur Tiyatrosu'nu kurdu, 1952'de ise kendisi gibi tiyatrocu olan Necla Uygur ile evlendi. Uygur çiftinin, Ahmet, Kemal, Behzat, ikiz kardeşler Süheyl ve Süha olmak üzere 5 çocuğu oldu.

Uygur, 60 yıldan uzun süre sahnede kaldı. 50'den fazla ödüle değer görüldü.

Sinemada da adından söz ettirdi ve "Cafer'in Nargilesi", "Cafer Bey İyi, Fakir ve Kibar", "Cafer Bey", "Beyaz Melek", "Vizontele Tuuba" filmlerinde rol aldı.

Beyin damarlarında oluşan tıkanıklık sebebiyle 2007'de kısmi felç geçiren Uygur, 18 Kasım 2013'te 86 yaşında vefat etti.