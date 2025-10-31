İbrahim Tatlıses uzaklaştırma kararı aldırdı! Oğluna elektronik kelepçe takıldı!

İbrahim Tatlıses uzaklaştırma kararı aldırdı! Oğluna elektronik kelepçe takıldı!
Yayınlanma:
İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet arasındaki gerginlik mahkemeye taşındı. Tatlıses, oğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karar gereği Ahmet Tatlıses’e elektronik kelepçe takıldı.

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında uzun süredir devam eden gerginlik yeni bir boyut kazandı. Baba-oğul mahkemelik oldu.

Bir süredir oğluyla arasındaki sorunları sosyal medyadan da dile getiren İbrahim Tatlıses, mahkemeye başvurarak oğlu Ahmet hakkında uzaklaştırma kararı talep etti. Mahkeme, talebi değerlendirerek Ahmet Tatlıses’e uzaklaştırma kararı verdi.

ibrahim-tatlises-ahmet-tatlises-dava.jpg

Behzat Uygur'dan izin çıkmadı: Nejat baba bunu ister miydi?Behzat Uygur'dan izin çıkmadı: Nejat baba bunu ister miydi?

AHMET TATLISES’E ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDI

Sabah'ın haberine göre, karar kapsamında Ahmet Tatlıses’e elektronik kelepçe takıldı. Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne çağrılan İbrahim Tatlıses’e ise olası bir ihlal durumunda bilgilendirme yapılabilmesi için elektronik izleme cihazı teslim edildi.

ibrahim-tatlises-ahmet-tatlises.webp

Torreira'nın önünü kesip para istediTorreira'nın önünü kesip para istedi

Böylece Ahmet Tatlıses, babasına belirlenen mesafeden fazla yaklaşırsa sistem otomatik olarak güvenlik birimlerini uyaracak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Galatasaray Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Galatasaray Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Magazin
Behzat Uygur'dan izin çıkmadı: Nejat baba bunu ister miydi?
Behzat Uygur'dan izin çıkmadı: Nejat baba bunu ister miydi?
Torreira'nın önünü kesip para istedi
Torreira'nın önünü kesip para istedi