İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında uzun süredir devam eden gerginlik yeni bir boyut kazandı. Baba-oğul mahkemelik oldu.

Bir süredir oğluyla arasındaki sorunları sosyal medyadan da dile getiren İbrahim Tatlıses, mahkemeye başvurarak oğlu Ahmet hakkında uzaklaştırma kararı talep etti. Mahkeme, talebi değerlendirerek Ahmet Tatlıses’e uzaklaştırma kararı verdi.

AHMET TATLISES’E ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDI

Sabah'ın haberine göre, karar kapsamında Ahmet Tatlıses’e elektronik kelepçe takıldı. Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne çağrılan İbrahim Tatlıses’e ise olası bir ihlal durumunda bilgilendirme yapılabilmesi için elektronik izleme cihazı teslim edildi.

Böylece Ahmet Tatlıses, babasına belirlenen mesafeden fazla yaklaşırsa sistem otomatik olarak güvenlik birimlerini uyaracak.