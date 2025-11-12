Hollywood'un en popüler genç yıldızları ve Euphoria dizisinin ünlü oyuncuları Zendaya ve Sydney Sweeney'nin yakın dostluğu, siyasi görüş ayrılıkları nedeniyle sona erdi.

Sweeney'nin ABD Başkanı Donald Trump'a açık desteği, aradaki ipleri kopardı.

AYNI KAREDE BİLE YER ALMAK İSTEMİYORLAR

Daily Mail'in aktardığı bilgilere göre, Sydney Sweeney'nin siyasi duruşunu gizlememesi, uzun süredir Trump karşıtı tutumuyla bilinen Zendaya'yı rahatsız etti. İddiaya göre, ikili artık birbirleriyle iletişim kurmuyor ve hatta kırmızı halı etkinliklerinde aynı karede bile yer almak istemiyorlar.

Sweeney'nin Trump'a olan desteği, American Eagle’in son reklam kampanyasında yer almasının ardından daha da görünür hale gelmişti. Oyuncu, eleştirilere rağmen, "Bir kot reklamıydı, bu kadar tepki beklemiyordum fakat özür dilemiyorum" demişti. Donald Trump da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Sweeney'e destek vermişti.

"ZENDAYA İÇİN BU DURUM ÇOK HASSAS"

Euphoria dizisinin setine yakın bir kaynak, durumun Zendaya için önemini şöyle açıkladı:

"Zendaya için bu durum çok hassas. Sweeney ile aynı karede görünürse, onun siyasi görüşlerini destekliyormuş gibi algılanabilir. Bu nedenle birlikte görünmekten kaçınıyor."