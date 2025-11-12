Ünlü oyuncu huzurevinde hayatını kaybetti
Oscar adaylığı bulunan Altın Küre ödüllü ABD'li oyuncu Sally Kirkland'ın 84 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
Kirkland'ın menajeri Michael Greene tarafından yapılan açıklamada, Kirkland'ın Palm Springs'te kaldığı huzurevinde hayatını kaybettiği belirtildi.
New York'ta dünyaya gelen Sally Kirkland, tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında uzun yıllar rol aldı.
EN İYİ KADIN OYUNCU SEÇİLMİŞTİ
1987 yapımı "Anna" filmindeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Oscar'a aday gösterilen Kirkland, aynı rolle Altın Küre ödülünün sahibi olmuştu.
Kirkland, sinemada Paul Newman ve Robert Redford'la "The Sting", Barbra Streisand'la "The Way We Were", Kevin Costner'la "Revenge", Jim Carrey'le "Bruce Almighty" filmlerinde yer aldı.
KIRIK NEDENİYLE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ
Hayatının ilerleyen dönemlerinde sağlık sorunları yaşayan Kirkland, geçen aylarda boyun, bilek ve kalça kırıkları nedeniyle tedavi görmüştü.
Kaynak:AA