İki kez ölümden dönmüştü! Aslı Bekiroğlu 7. ameliyatını oldu

Geçirdiği hatalı operasyon sonrası hayatı kabusa dönen ve iki kez ölümden döndüğünü açıklayan Aslı Bekiroğlu, 7. ameliyatını oldu. Ünlü oyuncu, operasyon sonrası hastane yatağından ilk mesajını paylaştı.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, 7’nci kez ameliyat masasına yattı.

Ünlü oyuncu, yaklaşık iki yıl önce rahmindeki miyomun alınması için geçirdiği ameliyatta bağırsağının yanlışlıkla kesildiğini belirtmiş, yaşanan komplikasyon sonrası art arda operasyonlar geçirmişti.

Bu süreçte yaşadıklarını daha önce gözyaşları içinde anlatan Bekiroğlu, iki kez ölümden döndüğünü açıklamıştı.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Son operasyonunun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu, takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Hastane yatağından paylaştığı fotoğraf ile "İyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. İyiymişim" ifadelerini kullandı.

Aslı Bekiroğlu'na hayranlarından çok sayıda geçmiş olsun mesajı yağdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

