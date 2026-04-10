Ünlü oyuncu Burak Yörük, katıldığı ödül töreninde aldığı ödülün yanı sıra kolundaki lüks saatle de gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Gecede "en güzel gülümseme" ödülünü alan ve kişisel bakımına özen gösterdiğini ifade eden Yörük, saatlere olan ilgisini de dile getirdi.

Saat koleksiyonu olduğunu söyleyen ünlü oyuncunun kolundaki saat, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, fiyatı dudak uçuklattı.

SAATİN FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Hürriyet'in haberine göre, şıklığıyla dikkat çeken oyuncunun saatinin değerinin 4 buçuk milyon TL olduğu ortaya çıktı.

Kendisini, sevgilisi Tuana Yılmaz’ın hazırladığını belirten Yörük, son günlerde sosyal medyada gündeme gelen "sevgilisini takipten çıktı" iddialarına da açıklık getirdi. Ünlü oyuncu, "Hesabım kendi kendine insanları takipten çıkarıyor. Biz o seviyeleri çoktan geçtik." dedi.