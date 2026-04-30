3 milyar dinlenmeyi aşan ünlü şarkıcı Türkiye'ye geliyor! Rihanna'dan Cher'e...

Alternatif pop müziğin dikkat çeken isimlerinden LP (Laura Pergolizzi), Türkiye'de sahne almaya hazırlanıyor.

“Lost on You” şarkısıyla dünya çapında büyük çıkış yakalayan ve dijital platformlarda 3 milyarı aşkın dinlenmeye ulaşan sanatçı; 11 Ağustos’ta Ankara’da, 12 Ağustos’ta İzmir’de ve 14 Ağustos’ta İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak. Turnenin biletleri ise 4 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00 itibarıyla satışa sunulacak.

DEV İSİMLER İÇİN ŞARKI YAZDI

Kariyeri boyunca 150’den fazla şehirde kapalı gişe konserler veren Los Angeles çıkışlı şarkıcı, dünyaca ünlü yıldızlara verdiği eserlerle de adından söz ettiriyor.

LP; Rihanna, Cher ve Christina Aguilera gibi isimlerin seslendirdiği şarkıların arkasındaki isimlerden biri olarak müzik dünyasındaki konumunu sağlamlaştırdı. (DHA)