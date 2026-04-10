Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı cübbeyi giydi: Oyunculuktan avukatlığa!

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Çimen karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Selin Türkmen, avukat oldu.

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan 26 yaşındaki Türkmen, staj sürecini başarıyla tamamladıktan sonra İstanbul Barosu’ndan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ruhsatı’nı aldı.

Oyunculuk kariyerini sürdürürken hukuk eğitimine de devam eden ünlü oyuncu, töreninde kendisine destek olanlara teşekkür ederek "Bugün çıktığımız yolculuk aslında bireysel bir başarı olmaktan ziyade, topluma karşı üstlendiğimiz büyük bir sorumluluğa tekabül ediyor." dedi.

"İYİ Kİ VAZGEÇMEMİŞİM"

Türkmen, cübbesini giydiği anları sosyal medya hesabından da takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında uzun ve zorlu bir süreçten geçtiğini belirten oyuncu, şu ifadeleri kullandı: