Madonna’dan 23 yıl sonra Britney Spears hamlesi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, yeni albümü için dikkat çeken bir adım atarak Britney Spears ile olası bir iş birliği için temasa geçti.

İkilinin birlikte stüdyo veya yazım süreci üzerinde çalışabileceği öne sürüldü.

Madonna ile Britney Spears, 2003 yılında birlikte seslendirdikleri Me Against The Music şarkısıyla müzikseverlerin beğenisini kazanmıştı. Aradan geçen 23 yılın ardından, iki ünlü ismin yeniden bir araya gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.

TEKLİFE SICAK BAKMADI

Madonna’nın, Britney Spears ile aralık ve ocak aylarında iletişime geçtiği, yeni albümüne katkı sağlaması veya bir yazım fikri için birlikte çalışmayı teklif ettiği öğrenildi. Ancak Spears, şimdilik bu teklife sıcak bakmadı.

Madonna’nın, Spears’ı yalnızca yetenekli bir sanatçı değil, aynı zamanda harika bir insan olarak gördüğü belirtildi.