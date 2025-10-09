Hadise'nin avukatı açıkladı: Yasal süreç başlatılacak

Dün sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiasıyla ünlü isimlere yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Aralarında Hadise'nin de bulunduğu 19 ünlü isim gözaltına alındı. İfade ve kan örneklerinin alınmasının ardından ünlüler, sağlık kontrollerinden geçirilip serbest bırakıldı.

"HERHANGİ BİR BİLGİ VEYA BELGEYE ERİŞİM MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Yaşananların ardından Hadise'nin avukatı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilim Hadise Açıkgöz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 19 kişi ile birlikte şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmış, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştır. Soruşturma dosyasında kısıtlama kararı (gizlilik) bulunması nedeniyle, dosyanın içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi veya belgeye erişim mümkün değildir. Bu sebeple, basın ve sosyal medyada yer alan haber, yorum ve iddiaların büyük bir kısmı gerçeği yansıtmamakta, yalnızca spekülasyon niteliği taşımaktadır.

"YASAL SÜREÇLERİN BAŞLATILACAĞINI BİLDİRİRİZ"