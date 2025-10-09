Hadise'nin avukatı açıkladı: Yasal süreç başlatılacak

Hadise, dün sabah ünlülere yönelik düzenlenen 'uyuşturucu operasyonu' kapsamında gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılmıştı. Ünlü şarkıcının avukatı asılsız haber ve yorumlara karşı yasal süreçlerin başlatılacağını açıkladı.

Dün sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiasıyla ünlü isimlere yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Aralarında Hadise'nin de bulunduğu 19 ünlü isim gözaltına alındı. İfade ve kan örneklerinin alınmasının ardından ünlüler, sağlık kontrollerinden geçirilip serbest bırakıldı.

"HERHANGİ BİR BİLGİ VEYA BELGEYE ERİŞİM MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Yaşananların ardından Hadise'nin avukatı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilim Hadise Açıkgöz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 19 kişi ile birlikte şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmış, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştır.

Soruşturma dosyasında kısıtlama kararı (gizlilik) bulunması nedeniyle, dosyanın içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi veya belgeye erişim mümkün değildir. Bu sebeple, basın ve sosyal medyada yer alan haber, yorum ve iddiaların büyük bir kısmı gerçeği yansıtmamakta, yalnızca spekülasyon niteliği taşımaktadır.

"YASAL SÜREÇLERİN BAŞLATILACAĞINI BİLDİRİRİZ"

Müvekkilim Hadise Açıkgöz, yaşamı boyunca hukuka, toplumsal sorumluluklara ve etik değerlere bağlı bir sanatçı olarak kamuoyu önünde var olmuş ve olmaya devam edecektir.

Bu süreçte, müvekkilimin manevi haklarını zedeleyici, kişilik haklarına saldırı niteliğindeki asılsız haber ve yorumlara karşı gerekli yasal süreçlerin başlatılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Yargıya olan güvenimizin tam olduğunu ve soruşturma sürecinin sonunda gerçeklerin ortaya çıkacağına inandığımızı bir kez daha vurguluyor; kamuoyunu, kısıtlama kararıyla gizli yürütülen bir dosyaya ilişkin teyit edilmemiş haber ve yorumlara itibar etmemeye davet ediyoruz."

