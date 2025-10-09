Şafak operasyonuyla evinden alınan Hadise'nin ifadesi ortaya çıktı

Dün sabah, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile ünlü isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

Hadise, Demet Evgar, Dilan ve Engin Polat'ın aralarında olduğu 19 ünlü şafak operasyonuyla gözaltına alındı. İfadeleri ve kan örnekleri alınan ünlüler, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi ve işlemleri tamamlanınca serbest bırakıldı.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, ünlü isimlere şu sorular soruldu:

Mesleğiniz nedir?

Geçiminizi nasıl sağlarsınız?

Uyarıcı ve uyuşturucu madde kullandınız mı?

Facebook, Telegram gibi sosyal medyada uyarıcı madde paylaşımı, yeniden gönderme ya da alıntı gibi eylemlerde bulundunuz mu?

Uyarıcı veya uyuşturucu madde kullanılan ortamda bulundunuz mu?

Uyarıcı veya uyuşturucu madde sattığı bilinen biriyle görüştünüz mü? Para transferi yaptınız mı?

Uyarıcı veya uyuşturucu madde kullanılan bir ortamda uyarıcı veya uyuşturucu madde kullanan birine şahit oldunuz mu?

HADİSE'NİN İFADESİ

Sabah 06:30'da jandarma tarafından evinden alındığını söyleyen Hadise'nin ifadesi ortaya çıktı. Aylık gelirinin 700 ila 800 bin arasında değiştiğini söyleyen ünlü şarkıcı, hayatının hiçbir döneminde uyarıcı veya uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi.

"BENİM UYUŞTURUCU MADDE İLE ALAKAM YOKTUR"

Hadise, ifadesinde şu sözlere yer verdi: