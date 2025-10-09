Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kubilay Aka'dan 'geçmiş olsun' dileğine manidar yanıt!

Yayınlanma:
Dün sabah uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kubilay Aka, serbest bırakıldıktan sonra bir muhabirin "Geçmiş olsun" dileğine verdiği manidar yanıtla sosyal medyada gündem oldu.

Dün sabah, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile ünlü isimlere şafak operasyonu düzenlendi.

Ünlü oyuncu Kubilay Aka da dahil olmak üzere 19 ünlü isim gözaltına alındı. İfade veren ve kan örnekleri alınan ünlüler, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.

kubilay-aka.jpg

Şafak operasyonuyla evinden alınan Hadise yaşadığı korkuyu anlattı: Sahnede gözyaşlarını tutamadıŞafak operasyonuyla evinden alınan Hadise yaşadığı korkuyu anlattı: Sahnede gözyaşlarını tutamadı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Serbest bırakılmalarının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan ayrılan ünlüleri basın mensupları karşıladı.

Muhabirlerin önünden polisler eşliğinde geçen Kubilay Aka, muhabirin 'Geçmiş olsun' sorusuna manidar bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu "Geçirenler sağ olsun" dedi.

kubilay-aka-cikis.png

Duygu Özaslan'dan 'uyuşturucu operasyonu' açıklamasıDuygu Özaslan'dan 'uyuşturucu operasyonu' açıklaması

Kubilay Aka'nın 'geçmiş olsun' dileğine verdiği yanıt, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

