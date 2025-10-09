Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kubilay Aka'dan 'geçmiş olsun' dileğine manidar yanıt!

Dün sabah, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile ünlü isimlere şafak operasyonu düzenlendi.

Ünlü oyuncu Kubilay Aka da dahil olmak üzere 19 ünlü isim gözaltına alındı. İfade veren ve kan örnekleri alınan ünlüler, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Serbest bırakılmalarının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan ayrılan ünlüleri basın mensupları karşıladı.

Muhabirlerin önünden polisler eşliğinde geçen Kubilay Aka, muhabirin 'Geçmiş olsun' sorusuna manidar bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu "Geçirenler sağ olsun" dedi.

Kubilay Aka'nın 'geçmiş olsun' dileğine verdiği yanıt, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.