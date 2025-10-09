Şafak operasyonuyla evinden alınan Hadise yaşadığı korkuyu anlattı: Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Dün sabah, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile ünlü isimlere yönelik operasyon düzenledi.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin de aralarında olduğu toplam 19 ünlü şafak operasyonuyla gözaltına alındı. İfadeleri ve kan örnekleri alınan ünlüler, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi ve işlemleri tamamlanınca serbest bırakıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan ayrılan Hadise, konseri için Ankara'ya gitti. Sahnede gözyaşlarını tutmakta zorlanan Hadise, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Hayatımda ilk defa sabah 06.30'da korkarak uyandım. Kapım deliler gibi çaldı ve kız kardeşim de bendeydi. Dedim 'Derya ne oluyor?' Hemen güvenliği aradım. 'Ne oluyor, kim bu kapıdaki' diye. Çünkü kapıyı açmak istemedim o saatte. 'Jandarma geldi' dediler, 'sizi almaya'. Yani bu cümle, korkunç bir cümle. Onu öncelikle söyleyeyim. Korkunç bir cümle. Neyse. Çok çok tatlılardı. Çok güzel davrandılar. Biz geçtik ve üstünden tabii ki de bir 14 saat geçti.

Tabii ki de hepimizin başına bir şeyler gelebilir. Ama ben sigara bile içmiyorum ya. Sigara içenlere lafım yok, yanlış anlamayın. Ama operasyonu biliyorsunuz, hangi konuda olduğunu. Şimdi bu konuda tertemiz olduğumu bildiğim için bugün zoruma gitti diyebilirim. Ağrıma gitti. Onu söyleyeyim. Şimdi karşınızda tabii ki de çok gülerek de durabilirim. Tabii ki de bir insanın psikolojisi biraz bozulabiliyor. Çünkü biliyorsunuz nasıl bir insan olduğunuzu.

Benim annemle babam beni öyle büyütmedi. Ben işine aşık olan bir kadınım. Bugüne kadar da kendi çabamla geldim buralara. Tabii ki de bu bir ekip işidir. O çok ayrı bir şey. Benim ekibime saygım sonsuz. Ama ne baba parası ne anne parası ne eski sevgili parası diyelim.

Kendi gücümle geldim buraya ve bu şekilde anılmak sizin karşınızda beni çok üzdü. Onu bilmenizi isterim. Kan testleri yapıldı. Saç örnekleri alındı. Yakında bütün test sonuçları belli olacak. Biz de, tüm rahatlığımızla bunları hepinize sunacağız. Benim içim çok rahat. Bunu paylaşmak istedim sizlerle. Yaşamak istemezdim bugünü ama bunda da bir hayır vardır diyorum."