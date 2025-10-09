Şafak operasyonuyla evinden alınan Hadise yaşadığı korkuyu anlattı: Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Yayınlanma:
Dün sabah 'uyuşturucu operasyonu' kapsamında şafak operasyonuyla evinden alınan Hadise, yaşadıklarını anlattı. Aynı günün akşamı sahneye çıkan ünlü şarkıcı, gözyaşları içinde konuştu.

Dün sabah, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak iddiası ile ünlü isimlere yönelik operasyon düzenledi.

Ünlü şarkıcı Hadise'nin de aralarında olduğu toplam 19 ünlü şafak operasyonuyla gözaltına alındı. İfadeleri ve kan örnekleri alınan ünlüler, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi ve işlemleri tamamlanınca serbest bırakıldı.

hadise-001.webp

"KAPIM DELİLER GİBİ ÇALDI"

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan ayrılan Hadise, konseri için Ankara'ya gitti. Sahnede gözyaşlarını tutmakta zorlanan Hadise, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Hayatımda ilk defa sabah 06.30'da korkarak uyandım. Kapım deliler gibi çaldı ve kız kardeşim de bendeydi. Dedim 'Derya ne oluyor?' Hemen güvenliği aradım. 'Ne oluyor, kim bu kapıdaki' diye. Çünkü kapıyı açmak istemedim o saatte. 'Jandarma geldi' dediler, 'sizi almaya'. Yani bu cümle, korkunç bir cümle. Onu öncelikle söyleyeyim. Korkunç bir cümle. Neyse. Çok çok tatlılardı. Çok güzel davrandılar. Biz geçtik ve üstünden tabii ki de bir 14 saat geçti.

hadise.webp

Duygu Özaslan'dan 'uyuşturucu operasyonu' açıklamasıDuygu Özaslan'dan 'uyuşturucu operasyonu' açıklaması

"BEN SİGARA BİLE İÇMİYORUM"

Tabii ki de hepimizin başına bir şeyler gelebilir. Ama ben sigara bile içmiyorum ya. Sigara içenlere lafım yok, yanlış anlamayın. Ama operasyonu biliyorsunuz, hangi konuda olduğunu. Şimdi bu konuda tertemiz olduğumu bildiğim için bugün zoruma gitti diyebilirim. Ağrıma gitti. Onu söyleyeyim. Şimdi karşınızda tabii ki de çok gülerek de durabilirim. Tabii ki de bir insanın psikolojisi biraz bozulabiliyor. Çünkü biliyorsunuz nasıl bir insan olduğunuzu.

hadise-konser.webp

Ünlülere şafak operasyonu TBMM'ye taşındı: Bu isimler neye göre seçildi?Ünlülere şafak operasyonu TBMM'ye taşındı: Bu isimler neye göre seçildi?

"YAKINDA BÜTÜN TEST SONUÇLARI BELLİ OLACAK"

Benim annemle babam beni öyle büyütmedi. Ben işine aşık olan bir kadınım. Bugüne kadar da kendi çabamla geldim buralara. Tabii ki de bu bir ekip işidir. O çok ayrı bir şey. Benim ekibime saygım sonsuz. Ama ne baba parası ne anne parası ne eski sevgili parası diyelim.

Kendi gücümle geldim buraya ve bu şekilde anılmak sizin karşınızda beni çok üzdü. Onu bilmenizi isterim. Kan testleri yapıldı. Saç örnekleri alındı. Yakında bütün test sonuçları belli olacak. Biz de, tüm rahatlığımızla bunları hepinize sunacağız. Benim içim çok rahat. Bunu paylaşmak istedim sizlerle. Yaşamak istemezdim bugünü ama bunda da bir hayır vardır diyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
Magazin
Hadise'nin avukatı açıkladı: Yasal süreç başlatılacak
Hadise'nin avukatı açıkladı: Yasal süreç başlatılacak
Enes Batur 16 milyona veda etti
Enes Batur 16 milyona veda etti
İdo Tatlıses'in eşi ameliyat oldu: Sağlık durumunu açıkladı
İdo Tatlıses'in eşi ameliyat oldu: Sağlık durumunu açıkladı