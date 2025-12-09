Günlerce yoğun bakımda kalmıştı: Murat Cemcir taburcu oldu

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz hafta evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Günlerce yoğun bakımda kalan Murat Cemcir'den iyi haber

YOĞUN BAKIMA ALINDIĞINDA DURUMU KRİTİKTİ

Yapılan tetkikler sonucunda oyuncunun, Divertikül kanaması geçirdiği tespit edildi. Doktorlar, Divertikül kanamasının, sinsi gelişen ve yüksek hayati risk taşıyan bir rahatsızlık olması nedeniyle Cemcir'in durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisini paylaşmıştı.

5 GÜN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KALDI

Zorlu geçen kritik sürecin ardından beş gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ünlü oyuncu, durumunun düzelmesi üzerine normal odaya alındı.

TABURCU OLDU

Hayranlarına rahat bir nefes aldıran oyuncunun, doktorların yapacağı son kontrollerin ardından herhangi bir komplikasyon yaşanmazsa Pazartesi günü taburcu edilmesi bekleniyordu.

Onedio'nun aktardığına göre ünlü oyuncu, son kontrollerinin ardından bugün taburcu edildi.