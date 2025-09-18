Gülden Karaböcek dava açtı: Faiziyle istiyor!

Sanat dünyasında yeni bir telif hakkı krizi patlak verdi. Usta sanatçı Gülden Karaböcek, 100'den fazla eserinin izinsiz bir şekilde dijital platformlarda kullanıldığını iddia ederek Jet Plak Yapım Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne dava açtı.

Karaböcek, söz konusu şirketin eserlerini hukuka aykırı şekilde ticarete konu ettiğini belirterek, maddi ve manevi haklarının ihlal edildiğini ileri sürdü.

İrem Sak kaybettiği babası için yazdı: En büyük şahidimsin!

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Jet Plak'ın Karaböcek'e ait 100'den fazla müzik eserini hiçbir yasal dayanağı olmaksızın kullandığı belirtildi.

Sanatçının avukatı Ferdağ Ergin Öztürk, dilekçede şu ifadelere yer verdi:

"Jet Plak şirketi, herhangi bir yasal dayanağı olmaksızın müvekkilin eserlerini izinsiz kullanmakta, haksız ve hukuksuz olarak ticarete konu etmektedir. Müvekkilimin maddi ve manevi hakları telafisi imkânsız zarara uğramıştır. Davalı şirketin müvekkilin eserleri üzerine yaptığı haksız tecavüzün tespitini talep ediyoruz. Ayrıca şimdilik 50 bin liralık maddi ve manevi tazminatın faiziyle birlikte Jet Plak şirketinden tahsilini istiyoruz."