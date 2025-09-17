İrem Sak kaybettiği babası için yazdı: En büyük şahidimsin!

Ünlü oyuncu İrem Sak, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden babası Şemsettin Sak'ı ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımla andı.

Instagram hesabından babasıyla ilgili duygusal bir metin yayınlayan Sak, "16 Eylül 2024'te, seninle beraber benden de çok şey gitti, canım babam. Senin acınla anladım ki benim canım hiç yanmamış" sözleriyle başladı.

Yoğun bakıma kaldırılan Ufuk Özkan'dan iyi haber!

"KOCA BİR YIL NASIL GEÇTİ, EN BÜYÜK ŞAHİDİMSİN BABA"

"Bir yıldır yaşadığım şeyin tarifi yok bende. Hâlâ soruyorum - hem kendime hem sana: Nerdesin?" diyen ünlü oyuncu, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bazen rüyalarımdasın. Taklidini yaptığımda sesimdesin. İyilik yaptığım her an mutluluğumdasın. Özlediğim zaman aynadaki gözlerimdesin. Sevdiklerinin anılarındasın. İyileştirmek için gece gündüz koşturduğun hastalarının dualarındasın. Şifa bulan herkesin dilindesin. Sivas’ın tüm sokaklarındasın, elinde o siyah çantanla... Koca bir yıl nasıl geçti, en büyük şahidimsin baba. Kavuşacağımız güne kadar — senin öğrettiğin maneviyatla ayakta kalacağım; iyi biri olmaya gayret edeceğim.



Kızın seni çok seviyor."

İrem Sak'ın doktor olan babası Şemsettin Sak, geçtiğimiz yıl 75 yaşında mide kanaması nedeniyle vefat etmişti.