Gökhan Özen hakkında suç duyurusunda bulundu

Gökhan Özen'in uzaklaştırma kararı aldırdığı Tuğçe Yıldız, ünlü şarkıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen ile gemi kaptanı Tuğçe Yıldız arasındaki gerilim sürüyor. Olayların fitili ilk olarak Gökhan Özen’in hamlesiyle ateşlenmişti.

Ünlü şarkıcı, Tuğçe Yıldız’ın sosyal medya üzerinde kendisini takıntı haline getirdiğini, sürekli hakaret ve iftira içerikli paylaşımlarda bulunduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuş ve Yıldız hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, hakkındaki "takıntılı hayran" iddialarını kesin bir dille reddeden Tuğçe Yıldız, asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtti.

Özen’in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ve kendisine iftira atıldığını savunan Yıldız, savcılığa giderek ünlü şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

"BENİ GİTMEK İSTEMEDİĞİM BİR YERE ÇAĞIRDI"

Tuğçe Yıldız, savcılığa sunduğu dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Gökhan Özen ile sosyal medya üzerinden tanıştık. Yaklaşık 4-5 ay görüştük. Beni gitmek istemediğim bir yere çağırdı. Gitmeyince aramızda husumet çıktı. Hiçbir zaman Gökhan Özen’in peşinde olmadım. Onurumla ve namusumla oynayan ve beni hayranlarına hedef gösteren Gökhan Özen’dir."

