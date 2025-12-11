Artan maliyetler dizileri vurdu! Peş peşe iptal haberleri geldi

2026 için hazırlanan diziler yükselen maliyetler ve kanalların düşük bütçeleri nedeniyle yayına çıkamadan iptal edildi.

Televizyon dünyası, 2026 yılına girmeden büyük bir kriz dalgasıyla sarsılıyor. Yeni sezon için hazırlanan iddialı yapımlar, artan prodüksiyon maliyetleri ve televizyon kanallarının sunduğu bütçelerin yetersiz kalması nedeniyle teker teker iptal ediliyor.

Sektördeki bu yaprak dökümü, izleyicilerin merakla beklediği projelerin ekran ömrünü başlamadan bitirdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, iptal furyası ilk olarak NGM imzalı “Serseri Aşıklar” ve O3 Medya’nın hazırladığı “Hayatın Benim” dizileriyle başlamıştı.

new-project-2025-12-11t101353-831.jpg

O DİZİ DE RAFA KALKTI

Sektörden gelen son haber ise Gold Film cephesinde yaşandı. Seray Şahiner’in aynı adlı eserinden uyarlanması planlanan ve hazırlıkları süren “Ülker Abla” dizisi de rafa kaldırıldı.

Başrolleri için usta oyuncu Olgun Şimşek ve Gonca Vuslateri ile anlaşılan projede, Vuslateri'nin geçtiğimiz hafta kadrodan ayrıldığı öğrenilmişti.

olgun-simsek.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

