Eurovision'da İsrail krizi: Bir ülke daha rest çekti!
Yayınlanma:
Slovenya ve İspanya'nın ardından İrlanda da İsrail'in katılması halinde Eurovision'dan çekileceklerini açıkladı.

Eurovision 2026 öncesi kriz giderek büyüyor. İrlanda'nın devlet televizyonu RTÉ, "Gazze'de devam eden korkunç sivil kayıplar" nedeniyle İsrail'in yarışmada yer alması halinde Eurovision'a katılmayacaklarını açıkladı. RTÉ, nihai kararın Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) vereceği karardan sonra netleşeceğini belirtti.

Daha önce Slovenya devlet kanalı RTVSLO da benzer bir açıklama yaparak, İsrail'in yarışmada olması halinde çekileceklerini duyurmuştu. İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun da ülkesinin katılımının İsrail'in durumuna bağlı olabileceğini söylemişti.

eurovision-israel.jpg

EUROVİSİON 2026 BELİRSİZLİĞİ

İzlanda devlet televizyonu RÚV ise EBU'nun kararını beklediklerini, tatmin edici bir cevap verilmezse yarışmadan çekilme hakkını saklı tuttuklarını açıkladı.

RTÉ, ayrıca Gazze'de gazetecilerin hedef alınmasından, bölgeye uluslararası basının girememesinden ve rehinelerin durumundan derin endişe duyduklarını vurguladı.

Eurovision 2026, Mayıs ayında Viyana’da yapılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

