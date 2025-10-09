Enes Batur 16 milyona veda etti

YouTube’un Türkiye’deki ilk fenomenlerinden biri olan Enes Batur, herkesi şaşırtan bir kararla 16 milyon aboneli YouTube hesabını sildi.

Bir döneme damga vuran Enes Batur, son günlerde eski sevgilisi Başak Karahan’ın evleneceğini öğrenince yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

O PAYLAŞIM ÇOK KONUŞULMUŞTU

Sosyal medyada tuhaf paylaşımlar yapan Batur’un son hamlesi, Başak Karahan’ın düğün gününde gelin-damat ve tekerlekli sandalyedeki bir adamın bulunduğu fotoğrafı paylaşmak olmuştu.

16 MİLYON TAKİPÇİLİ HESABINI KAPATTI

Uzun süredir video yayınlamayan ve sosyal medya hesabında yalnızca anime içerikleri paylaşan Batur, geçtiğimiz haftalarda kanalında sadece Başak Karahan ile birlikte olduğu içerikleri bırakmıştı. Ancak bugün, 16 milyon takipçili kanalını tamamen kapatarak sosyal medyayı şoke etti.

Batur'un bu hamlesi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

