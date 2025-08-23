Dilan Bozyel çocukken Mehmet Yılmaz Ak'ın tacizine uğradığını iddia etti! Ak yanıt verdi

Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel, yıllar önce akrabası olan Oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'ın cinsel tacizine uğradığını iddia etti.

Bozyel'in açıklamasının ardından sosyal medyada büyük bir destek gördü. Kadınları taciz ettiği iddia edilen erkeklerin de isimleri Yılmaz Ak ile beraber paylaşılmaya başlandı. Kadınlara, taciz ve istismar konusunda açıklama yapmaları için çağrılarda bulunuldu.

Bozyel, Yılmaz Ak hakkında şu iddiada bulundu:

Ak, iddiaya Instagram hesabından yanıt verdi. Ak, Bozyel'in iftira sattığını söyleyip hukuki işlem başlatacağını söyledi:

"Bazı sosyal medya hesapları, haber mecraları ve kişiler üzerinden, şahsım hedef gösterilerek aslı astarı olmayan çirkin ithamlarda ve iftiralarda bulunulduğu, bu çirkin ithamların ve iftiraların hiçbir gerçeklik payı olmadığını belirterek, bu iftirayı 'iddia' adı altında servis ederek kişiliğime, değer yargılarıma ve kariyerime zarar vermeye çalışan tüm kişi ve kurumlara avukatlarım tarafından hukuki sürecin başlatılacağını bildirmek isterim"