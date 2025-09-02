Demet Akalın'ın Güney Kore isyanı: Türkiye’nin gözünü seveyim!

Yayınlanma:
Eşi ve kızıyla birlikte Güney Kore'ye tatile giden ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile birlikte Güney Kore'ye gitti. Güney Kore'de Seul sokaklarını gezen Akalın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

demet-akalin-seul-tatili.webp

"İYİ GÜZEL HOŞ DA…"

Akalın, ülkede hırsızlık sorunu olmadığını söylerken, çöp sistemine isyan etti. Ünlü şarkıcı, "Hırsızlık yokmuş memleketlerinde, iyi güzel hoş da… İnsan adam başı bir çöp kutusu koyar. ‘Çöpleri dağıtıyorlar’ diye koymuyorlarmış. Elinde çöple dolaşıp duruyorsun. Türkiye’nin gözünü seveyim" diyerek sokaklarda çöp kutusu olmamasını eleştirdi.

Akalın’ın bu sözleri sosyal medyada gündem olurken, "Tertemiz sokaklar daha ne istiyorsun?", "Vizyonsuzluk böyle bir şey", "En kötü derdimiz böyle olsa keşke" gibi yorumlar yapıldı.

demet-akalin-seul.webp

