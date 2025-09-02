Kızılcık Şerbeti’nde şok gelişme: Ayrılan oyuncu geri dönüyor

Kızılcık Şerbeti’nde şok gelişme: Ayrılan oyuncu geri dönüyor
Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde şok bir gelişme yaşandı. Diziden ayrılan bir oyuncunun ekibe geri katılacağı öğrenildi.

Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi, 4. sezon ilk bölümüyle 12 Eylül’de ekranlara gelecek. Yeni sezonda Kıvılcım’ın anne olacağı ve Erkan Avcı’nın sürpriz bir giriş yapacağı açıklanırken, kısa bir zaman atlaması yaşanacağı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide izleyicileri şaşırtacak bir gelişme de yaşanacak. Tansiyonun iyice yükseleceği dizide, daha önce ekipten ayrılan ve Çimen Arslan karakterine hayat veren Selin Türkmen, 5. bölüm itibariyle diziye geri dönecek.

kizilcik-serbeti-cimen.webp

AFİŞTE 14 OYUNCU VAR

Dizinin geçen hafta çekilen afişinde ise Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Ceren Karakoç, Emrah Altıntoprak, Doğukan Güngör, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Batuhan Yüzgüleç, Servet Pandur, Ece İrtem, Neslihan Yeldan ve Erkan Avcı’dan oluşan 14 oyuncu yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

