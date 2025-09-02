Yasemin ve İzzet Özilhan boşanıyor mu? Ece Erken duyurdu

Ünlü çift Yasemin ve İzzet Özilhan, son dönemde boşanma dedikodularıyla magazin gündemini meşgul ediyordu.

Gel Konuşalım programının sunucularından Ece Erken, çifte yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre Özilhan çiftinin boşanma aşamasına geldiğini duyurdu. Erken, çiftle henüz iletişime geçemediğini ancak bilgiyi güvenilir kaynaklardan aldığını belirtti.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Çift, geçmişte de benzer iddialarla gündeme gelmişti. İzzet Özilhan’ın sosyal medya hesabını kapatması ve Yasemin Özilhan’ın eşine ait bazı fotoğrafları silmesi, boşanma söylentilerini güçlendirmişti. Ancak çiftten konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

2011 yılında evlenen Özilhan çiftinin Emine ve Ela adlarında iki kızları bulunuyor.

