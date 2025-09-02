Yasemin ve İzzet Özilhan boşanıyor mu? Ece Erken duyurdu

Yasemin ve İzzet Özilhan boşanıyor mu? Ece Erken duyurdu
Yayınlanma:
Ünlü çift Yasemin ve İzzet Özilhan hakkında boşanma iddiaları ortaya atılmıştı. Ece Erken, konu hakkında çifte yakın kaynaklardan aldığı bilgiyi açıkladı.

Ünlü çift Yasemin ve İzzet Özilhan, son dönemde boşanma dedikodularıyla magazin gündemini meşgul ediyordu.

Gel Konuşalım programının sunucularından Ece Erken, çifte yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre Özilhan çiftinin boşanma aşamasına geldiğini duyurdu. Erken, çiftle henüz iletişime geçemediğini ancak bilgiyi güvenilir kaynaklardan aldığını belirtti.

yasemin-ve-izzet-ozilhan.webp

Ünlü oyuncunun eşine yasak getirildi: Çocuklarının yanına yaklaşamayacak!Ünlü oyuncunun eşine yasak getirildi: Çocuklarının yanına yaklaşamayacak!

AÇIKLAMA GELMEDİ

Çift, geçmişte de benzer iddialarla gündeme gelmişti. İzzet Özilhan’ın sosyal medya hesabını kapatması ve Yasemin Özilhan’ın eşine ait bazı fotoğrafları silmesi, boşanma söylentilerini güçlendirmişti. Ancak çiftten konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

2011 yılında evlenen Özilhan çiftinin Emine ve Ela adlarında iki kızları bulunuyor.

yasemin-ve-izzet-ozilhan-cocuklari.webp

Ceza İzmir’den barış mesajı verdiCeza İzmir’den barış mesajı verdi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
Magazin
Ünlü oyuncunun eşine yasak getirildi: Çocuklarının yanına yaklaşamayacak!
Ünlü oyuncunun eşine yasak getirildi: Çocuklarının yanına yaklaşamayacak!
Ceza İzmir’den barış mesajı verdi
Ceza İzmir’den barış mesajı verdi