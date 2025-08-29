Demet Akalın’dan TRT’ye çağrı!

Yayınlanma:
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TRT'ye, Eurovision Şarkı Yarışması için bir çağrıda bulundu.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Akalın, Türkiye'nin Eurovision Şarkı Yarışması'na yeniden katılması gerektiğini ve aday şarkısının kendi hit parçası "Yerinde Dur" olabileceğini belirtti. Akalan'ın, Sefo ile birlikte çıkardığı 'Yerinde Dur' şarkısı Youtube'da 143 milyon izlenmeyi geride bırakmıştı.

sefo-demet-akalain.webp

Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eurovision'a Yerinde Dur'la girmemiz lazım diyorum bir düşünün bence." ifadelerini kullanarak TRT'yi etiketledi. Bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Demet Akalın'ın bu çağrısı, Türkiye'nin Eurovision'a geri dönmesi yönündeki beklentileri yeniden alevlendirdi.

demet-akalin-paylasim.png

Şahan Gökbakar: 40 milyon euro çarptı gittiŞahan Gökbakar: 40 milyon euro çarptı gitti

2013 YILINDAN BERİ KATILMIYOR

Türkiye, Eurovision’a ilk kez 1975 yılında katıldı ve bugüne kadar toplam 34 kez yarışmaya dahil oldu. 2003 yılında Sertab Erener’in "Everyway That I Can" şarkısıyla birincilik kazandı. Ancak 2013 yılından itibaren yarışmaya katılmama kararı aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

