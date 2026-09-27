Çorum FK Başkanı Turhan Mildon'ün düğününde FBI direktörü

Türk iş dünyasının genç isimlerinden Miller Holding CEO’su ve Çorum FK’nin Asbaşkanı Turhan Mildon, New York’ta ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı ve avukatı Alina Habba ile görkemli bir düğün töreni gerçekleştirdi.

DÜĞÜNE KATILANLAR ARASINDA KİMLER YOK Kİ?

Davetliler arasında dünyaca ünlü isimler yer aldı. FBI Direktörü Kash Patel’den Amerikalı eski profesyonel boksör Mike Tyson’a, Beyaz Saray İletişim Danışmanı Margo Martin’den ABD Başsavcısı Todd Blanche’a kadar birçok önemli ismin düğüne katıldığı görüldü. ABD Başkanı Donald Trump ise düğüne katılmadı.

EN AZ 1 MİLYON DOLAR HARCANDI

The New York Times’ın aktardığı bilgilere göre, 29 yaşındaki Mildon ile 42 yaşındaki Habba’nın düğün töreni, otelin dördüncü katındaki balo salonunda düzenlendi. Salon kirası, müzik ve çiçek dekorasyonu için en az 1 milyon dolar harcandığı belirtiliyor.

2025 YILINDA BOŞANMIŞTI

Başarılı iş insanı Turhan Mildon, daha önce merhum Abdurrahman Gürsoy’un kızı ve Gürsoy Holding’in eski CEO’su Betül Gürsoy ile evlenmişti. Yaklaşık üç yıl süren bu evlilik, Ocak 2025’te tek celsede boşanmayla sona ermişti.