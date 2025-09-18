Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya davasında karar çıktı

Ünlü oyuncu Burak Deniz'in hakkında meslektaşı Nilperi Şahinkaya'nın açtığı ve yıllardır devam eden davadan karar çıktı.

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında Burak Deniz'in aynı masada bulunan Necmi Deniz'e hitaben aleni ortamda alenen hakaret ve tehdit, Nilperi Şahinkaya'ya hitaben de hakaret suçunu işlediği, ayrıca sanığın Necmi Deniz'e yaralama kastıyla yumruk attığı ancak yumruğun isabet etmediği, böylece basit yaralamaya teşebbüs suçunu işlediği sabit olduğundan cezalandırılmasını talep etmişti.

Dün Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Nilperi Şahinkaya ve avukatı Nail Gönenli İstanbul'dan görüntülü olarak katıldı.

TEMYİZE GİDECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, mahkeme, Burak Deniz'in üzerine atılı suçları işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığını belirterek, sanığın tüm suçlamalardan beraatine hükmetti.

Nilperi Şahinkaya'nın ise temyize gideceği öğrenildi.