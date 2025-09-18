Ahu Yağtu hastaneye kaldırıldı! Hastalığı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, geçirdiği baygınlık sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Bu gelişme, ünlü oyuncunun sevenlerini endişelendirdi.

"BEYİN ANEVRİZMASI TEŞHİSİ KONULDU"

Ahu Yağtu'nun menajerlik ajansı, konuyla ilgili olarak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrasında bir tedavi sürecine girmiştir. Kendisine tüm tetkikler sonrasında beyin anevrizması teşhisi konulmuş olup, sağlık durumunun iyi ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz" ifadelerine yer verildi.

AHU YAĞTU KİMDİR?

1978 yılında İzmir'de doğan Ahu Yağtu, oyunculuk kariyerine 2000'li yılların başında adım attı. Özellikle "Paramparça" dizisinde canlandırdığı Candan karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Ayrıca "Kadın", "Kardeş Çocukları" gibi dizilerde de rol aldı.

Son olarak ise Kardelenler isimli dizide başrolde yer aldı.