Barış Murat Yağcı'nın annesi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Survivor yarışmasıyla tanınan oyuncu ve model Barış Murat Yağcı, sosyal medya hesabından annesi Arzu Ernak’ın vefat ettiğini duyurdu.

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran oyuncu ve model Barış Murat Yağcı, sosyal medya hesabından acı haberi verdi ve annesi Arzu Ernak’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yağcı, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Acı Kaybımız… Kıymetli annemiz Arzu Ernak’ı bugün tedavi görmüş olduğu hastanede kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi yarın (2 Ekim saat 13:00’te) Zincirlikuyu Camii’nden öğle namazını müteakiben kalkacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir. Tüm dost, akraba ve sevenlerine duyurulur."

baris-murat-yagci-arzu-ernak.webp

Güllü düştükten sonra kızının bu görüntüleri ilk defa ortaya çıktıGüllü düştükten sonra kızının bu görüntüleri ilk defa ortaya çıktı

BİRCE AKALAY'IN DA HALASIYDI

Öte yandan, vefat eden Arzu Akalay Ernak, aynı zamanda ünlü oyuncu Birce Akalay'ın halasıydı. Birce Akalay da, vefat eden halasının fotoğrafıyla birlikte, "Değerli ve sevgili halam Arzu Akalay Ernak'ı kaybettik. Çok erken yaşta aramızdan ayrılan bu güzel kadına hayatıma tüm kattıkları için teşekkür ediyorum. Huzurla uyu.." notuyla paylaşım yaptı.

birce-akalay.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

