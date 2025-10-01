Arjantinli yıldız futbolcu baba oluyor

Roma'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Paulo Dybala ile şarkıcı eşi Oriana Sabatini, hayranlarına müjdeli bir haber vererek anne-baba olacaklarını duyurdu.

2018 yılından beri birlikte olan ve 2024'te dünyaevine giren dünyaca ünlü futbolcu Dybala ve sevgilisi Oriana Sabatini, bu mutlu haberi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Çift, bebeğin görüldüğü ultrason görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Duygularını ise paylaşımlarına ekledikleri, "Üçümüzün ilk paylaşımı" notuyla dile getirdiler.

PAULO DYBALA KİMDİR?

15 Kasım 1993'te doğan Paulo Dybala, futbola ülkesi Arjantin'de Instituto'da başladıktan sonra Avrupa'ya transfer oldu. İtalya'da önce Palermo forması giydi.

En parlak dönemlerinden birini 2015-2022 yılları arasında formasını giydiği Juventus'ta yaşadı ve bu kulüple birçok lig şampiyonluğu kazandı. 2022 yılından bu yana ise Roma'da top koşturmaktadır.

Arjantin Millî Futbol Takımı'nın da önemli oyuncularından biri olan Dybala, 2022 yılında FIFA Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanan kadroda yer almıştır.