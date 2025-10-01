Arjantinli yıldız futbolcu baba oluyor

Arjantinli yıldız futbolcu baba oluyor
Yayınlanma:
Roma'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Paulo Dybala ve şarkıcı eşi Oriana Sabatini, anne-baba olacaklarını duyurdu.

Roma'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Paulo Dybala ile şarkıcı eşi Oriana Sabatini, hayranlarına müjdeli bir haber vererek anne-baba olacaklarını duyurdu.

2018 yılından beri birlikte olan ve 2024'te dünyaevine giren dünyaca ünlü futbolcu Dybala ve sevgilisi Oriana Sabatini, bu mutlu haberi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Çift, bebeğin görüldüğü ultrason görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Duygularını ise paylaşımlarına ekledikleri, "Üçümüzün ilk paylaşımı" notuyla dile getirdiler.

paulo-dybala-ve-sarkici-esi-oriana-sabatini.jpg

Ünlü oyuncu Tomris Giritlioğlu'nun oğlu ile evlendi!Ünlü oyuncu Tomris Giritlioğlu'nun oğlu ile evlendi!

PAULO DYBALA KİMDİR?

15 Kasım 1993'te doğan Paulo Dybala, futbola ülkesi Arjantin'de Instituto'da başladıktan sonra Avrupa'ya transfer oldu. İtalya'da önce Palermo forması giydi.

En parlak dönemlerinden birini 2015-2022 yılları arasında formasını giydiği Juventus'ta yaşadı ve bu kulüple birçok lig şampiyonluğu kazandı. 2022 yılından bu yana ise Roma'da top koşturmaktadır.

paulo-dybala.jpg

Arjantin Millî Futbol Takımı'nın da önemli oyuncularından biri olan Dybala, 2022 yılında FIFA Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanan kadroda yer almıştır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
Magazin
Nejat İşler'e kafa atan muhabir işten çıkarıldı!
Nejat İşler'e kafa atan muhabir işten çıkarıldı!
Ünlü oyuncu Tomris Giritlioğlu'nun oğlu ile evlendi!
Ünlü oyuncu Tomris Giritlioğlu'nun oğlu ile evlendi!
Robbie Williams'ın ekibinden rüşvet alan 2 polise gözaltı!
Robbie Williams'ın ekibinden rüşvet alan 2 polise gözaltı!