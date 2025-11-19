Almanya'nın ünlü ikizleri aynı anda öldü: 89 yıl birlikte yaşadılar

50'li ve 60'lı yılların eğlence dünyasında öne çıkan, 89 yıl boyunca beraber yaşayan Alman ikizler Alice ve Ellen Kessler, tıbbi yardım eşliğinde aynı gün hayatlarına son verdi.

Alman İnsani Ölme Hakkı Derneği (DGHS) tarafından yapılan açıklamada, Kessler kardeşlerin bu kararı, özgür iradeyle aldığı belirtildi.

BAŞVURU YAPALI BİR YIL GEÇTİ

Yerel polis, sürecin bir hekim ve avukat gözetiminde, ikizlerin yaşam sonlandırıcı ilaçları kendi rızalarıyla almasıyla gerçekleştiğini doğruladı.

DGHS sözcüsü, ikizlerin kendilerine bir yıldan uzun süre önce başvurduğunu ve kararlarının uzun düşünülmüş ve tamamen bilinçli olduğunu ifade etti.

ELVIS PRESLEY İLE SAHNE ALDILAR

20 Ağustos 1936 doğumlu Alice ve Ellen Kessler, kariyerlerine Leipzig Operası'nın çocuk baletleri olarak başladı ve Batı Almanya'ya kaçışlarının ardından Paris'teki ünlü Lido kabarelerinde çıkış yaptılar.

1959'da Batı Almanya'yı Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden ikizler; Frank Sinatra, Fred Astaire, Elvis Presley ve Rock Hudson gibi isimlerle sahneyi paylaştılar. Life dergisinin kapağında yer alarak küresel şöhrete ulaştılar.

Geçen yıl verdikleri bir röportajda en büyük dileklerinin aynı gün ölmek olduğunu söyleyen ikizler, "Birimizin diğerinden önce gitmesi dayanılmaz olurdu" demişti.