Uluslararası haber fotoğrafı yarışmasında ödül alan eserler New York'ta
Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards 2025"in 3'üncü sergisi, New York’ta açıldı.

Uluslararası jürinin değerlendirmesiyle 10 kategoride 29 fotoğrafçı ödül almaya hak kazandı. Kazanan fotoğraflar, Ankara ve İstanbul’un ardından bu kez New York’taki Blue Gallery’de sergileniyor.

Bu yıl 11’incisi düzenlenen yarışmaya, 114 ülkeden fotoğrafçılar yaklaşık 22 bin kareyle başvurdu.

Ziyaretçiler sergide, Gazze’ye yönelik saldırılardan Doğu Afrika’daki yıkıcı sellere, İzlanda’daki yanardağ patlamasından Paris 2024 Olimpiyatları sporcularına, Afgan kadınların yaşam mücadelesinden Sednaya Hapishanesi’nden kurtulan mahkûmlara, Brezilyalı sörfçülerin dev dalgalarla savaşından göçmenlerin zorlu yolculuklarına kadar dünya gündemini sarsan anları belgeleyen fotoğrafları görme imkânı buluyor.

26 Ekim’e kadar ziyarete açık olacak sergi, ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezine taşınarak ikinci kez sanatseverlerle buluşacak.

istanbul-photo-awards.jpg

Haber, spor, doğa ve çevre, portre ve günlük yaşam dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmada, ödül alan fotoğraflara ilişkin bilgilere istanbulphotoawards.com adresinden ulaşılabiliyor.

Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru, Türk Hava Yolları (THY) kısmi ulaşım sponsoru olarak destek veriyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

