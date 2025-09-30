Konya'da Mistik Müzik Festivali sona erdi

Yayınlanma:
Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen festivalin son günü etkinliklerle devam etti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği İcra Heyeti ise Kültürpark Amfi Tiyatro'daki konserle sanatseverlerle buluştu.

Mevlana Meydanı ve Mevlana Kültür Merkezi'nde 21 Eylül'de başlayan etkinlikler, İranlı sanatçı Husameddin Seraj (Bidil Grup) konseriyle sona erdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kültür Sanat
