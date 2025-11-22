"Eşeğin Gölgesi" oyununun galası yapıldı

Bakırköy Belediye Tiyatroları tarafından hazırlanan, Haldun Taner'in kaleme aldığı "Eşeğin Gölgesi" oyununun galası gerçekleştirildi.

Bakırköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre oyun, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde izleyicilerle buluştu.

Galaya, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Bakırköy Belediye Tiyatroları Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş ve Haldun Taner'in eşi Demet Taner'in yanı sıra kültür ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Ovalıoğlu, galada yaptığı konuşmada, "Merkezimizde şahane bir tiyatro oyununun galasına ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Bu ana tanıklık etmek için salonumuzu dolduran yüzlerce değerli izleyicimize yürekten teşekkür ediyorum. Bakırköy'ü bir kültür sanat merkezi haline getirme sözümüzün ilk ve en güçlü adımını bu akşam atmış bulunuyoruz. Sanata ve sanatçıya desteklerimiz artarak devam edecek. Yaşasın tiyatro, yaşasın sanat." ifadelerini kullandı.

"Eşeğin Gölgesi" oyunu, 29 Kasım, 5, 12 ve 13 Aralık'ta da Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Murat Karasu rejisiyle sahnelenen oyunda Ali Kil, Arda Akyüz, Ayşe Demirel, Bulut Akkale, Burak Dur, Can Esmeray, Doğuş Can Uzun, Eda Özdemir, Emre Koç, Ercan Koçak, Gözde Ayar, Kadir Hasman, Murat Şenol, Nazan Koçak, Özge Çatak, Sevda Karabulut ve Zeyno Eracar yer alıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

