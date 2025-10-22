Çalınan bin 500 yıllık mozaik Mardin'de bulundu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinasyonuyla yürütülen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, F.K. isimli kişiye ait bahçede arama yapıldı.

Yapılan incelemelerde, üzeri beton blokla kapatılarak gizlenen, 2 metre derinlikte ve 60 metrekarelik alanda yer alan bir taban mozaiğe ulaşıldı. Uzman ekiplerce yapılan ön değerlendirmede mozaiğin, yaklaşık 1500 yıl öncesine, Geç Roma Dönemi’ne ait olduğu belirlendi.

Bulunduğu yerden dikkatle çıkarılan figürlü mozaik, koruma altına alınarak Mardin Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli F.K. hakkında adli işlem başlatıldı.