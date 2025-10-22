Boğaziçi’nde nostaljik gece: Charlie Chaplin filmlerine canlı piyano ve tarihi org eşliği

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’teki Albert Long Hall, unutulmaz bir sessiz sinema deneyimine ev sahipliği yaptı. Piyanist ve besteci Hakan Ali Toker, Charlie Chaplin’in klasik filmleri “The Bank” ve “A Dog’s Life”a canlı performansıyla eşlik ederek izleyicilere 1920’lerin büyüsünü yaşattı.

Gösterim öncesi AA muhabirine konuşan Toker, “Ölmeye yüz tutmuş bir sanatı yeniden canlandırıyorum.” dedi. Sessiz sinemanın doğduğu dönemde her salonda bir piyanonun bulunduğunu hatırlatan sanatçı, o dönem müzisyenlerin filme bakarak doğaçlama yaptığını belirtti:

“Bugünkü program tamamen doğaçlama değil; dönemin tanınan parçalarını da içeren bir repertuvar hazırladım. 1920’lerin müzikleriyle doğaçlamalar yaparak filmlere yeniden hayat vereceğim.”

Toker, sessiz sinema döneminde müziğin filmin duygusal dilini taşıyan en önemli unsur olduğunu vurguladı:

“Günümüzde filmler ses efektleriyle dolu ama o zamanlar duyguları aktaran tek şey müzikti.”

Gösterimde, Boğaziçi Üniversitesi’ne 1913 yılında bağışlanan, İngiliz Norman & Beard atölyesi yapımı tarihi org da kullanıldı.