Zafer Partisi ilçe başkanı gölette ölü bulundu

Kastamonu'nu da gölette bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedeni bulunan kişinin Zafer Partisi Daday İlçe Başkanı Fikri Balcı olduğu öğrenildi.

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki gölette bir kişinin cansız bedenine bulundu. Edinilen bilgiye göre, aracıyla Yumurtacı Göleti'ne gelen 53 yaşındaki Fikri Balcı'nın suya girdi ve bir süre sonra gözden kayboldu.

Balcı'nın gözden kaybolduğunu gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi.

Zafer Partisi'nden Reşit Kibar için çağrıZafer Partisi'nden Reşit Kibar için çağrı

Zafer Partisi 25 kişilik yeni kadroyu açıkladıZafer Partisi 25 kişilik yeni kadroyu açıkladı

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

AFAD dalgıç ekibinin suda yaptığı çalışmalar sonucunda Balcı'nın cansız bedenine kıyıdan beş metre uzaklıkta ulaşıldı.

Balcı'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ZAFER PARTİSİ DADAY İLÇE BAŞKANI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kastamonu'da Yumurtacı Göleti'ne giren ve bir süre sonra gözden kaybolan 53 yaşındaki Fikri Balcı'nın cansız bedeni bulundu. Balcı'nın Zafer Partisi Daday İlçe Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

İL BAŞKANI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Zafer Partisi Kastamonu İl Başkanı Özcan Büyükşen, haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Büyükşen "Değerli Kastamonu Kamuoyu; Daday ilçe başkanımız Fikri Balcı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza sabır diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi/ AA

