Zafer Partisi'nden Reşit Kibar için çağrı

Artvin Cankurtaran'da doğa ve yaşam alanlarını savunurken katledilen Reşit Kibar'ın ölümüne ilişkin davanın üçüncü duruşması görülmeye başlandı.

Biri tutuklu iki sanığın yargılandığı davayı Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan da yakından takip etti.

Aslan, "Reşit Kibar çevre mücadelesinin simge isimlerindendi. Doğasına, köyüne sahip çıktığı için katledildi" dedi.

"GÖZLERİNİ RANT HIRSI BÜRÜMÜŞ"

Yalnız tetikçinin değil, azmettiricilerin de yargılanması gerektiğini belirten Zafer Partili Aslan, adliye önünde yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Bölgeye kan bulaştıktan sonra projeden çekilen Yapı-Soy şirketinin sahibine ise hesap sorulmadı. Şirketin sahibi Yunus Merttürk'ün, geçmişte ruhsatsız beton santrali işlettiği ve Kocaeli'deki taş ocağı için arazi bedeli ödemediği de ortaya çıkmıştı. Mertürk'ün Kocaeli'deki taş ocağının ise 12 Aralık 2022’de Adil Altınkaya isimli bir işçinin ölmesinden sonra mühürlendiğini biliyoruz. Tüm bunlar bize ne gösteriyor?

Bir şirket peydah oluyor, ülkemin doğasına gözünü dikiyor. Kural bilmiyor, hukuk tanımıyor. Himayesinde bulunan taş ocağında işçimiz ölüyor. Taş ocağı mühürleniyor. Ancak şirket durur mu? Durmuyor. Gözünü bir de Artvin’e çeviriyor. İş makineleriyle ormanlık alana giriyor. Köylü isyan ediyor. İsyan eden köylünün üzerine ateş açılıyor ve Reşit Kibar kardeşimiz hayatını kaybediyor. Doğa için mücadele eden köylünün üzerine kim, neden ateş açsın? Gözü dönmüş bir rant hırsı, yandaş şirketlerin pervasızlığı, denetimsizlik ve cezasızlık... İşte Reşit Kibar'ın katilinin arkasındaki asıl güç budur."

"ŞEHİRLERİMİZ MADEN SAHASINA ÇEVRİLDİ"

Talanın başka illerde de sürdüğünüe dikkat çeken Aslan, Reşit Kibar için adalet, hemen şimdi diyerek şöyle konuştu:

"Bizler Reşit Kibar’ın mücadelesini yaşatmak mecburiyetindeyiz. Çünkü ülkemizde, özellikle Artvin’imizde vahşi madencilik gittikçe tırmanıyor. Bugün Gümüşhane’nin yüzde 93’ü, Kütahya’nın yüzde 92’si, Artvin’in yüzde 71'i madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış durumda. Şehirlerimiz adeta bir maden sahasına çevrildi. Yalnız geçtiğimiz iki ayda 104 maden arama izni verildi.

Utanmadan, sıkılmadan sermayeye ruhsat dağıtmaya devam ediyorlar. Reşit Kibar, işte bu kirli düzene karşı şehit olmuştur ve bizler onun kanını yerde bırakmamak için elimizden geleni yapacağız. Biz dağlarımızın, ormanlarımızın, su kaynaklarımızın hoyratça yok edilmesine sessiz kalmayacağız."

REŞİT KİBAR DAVASI

3 Eylül 2024'te katledilen Reşit Kibar'ın ölümüne ilişkin biri tutuklu iki sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması görülmeye başlandı.

Reşit Kibar ailesinin avukatı Haktan Özkan, duruşmada, soruşturma savcısının yedi ay boyunca tespit edemediği olay yeri tanıklarının bir kısmının dinleneceğini ve kendilerinin de taleplerde bulunacağını açıkladı.