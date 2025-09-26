Reşit Kibar cinayeti davasının 3'üncü duruşması başladı

Reşit Kibar cinayeti davasının 3'üncü duruşması başladı
Yayınlanma:
Artvin Cankurtaran’da doğa ve yaşam alanlarını savunurken öldürülen Reşit Kibar’ın davasının üçüncü duruşması görülmeye başlandı. Duruşmayı çok sayıda siyasi parti, sendika ve çevre örgütü takip ediyor.

Artvin Cankurtaran'da doğa ve yaşam alanlarını savunurken katledilen Reşit Kibar'ın cinayetine ilişkin davanın 3. duruşması görülmeye başlandı.

Artvin Cankurtaran'da ağaç kesimini engellemeye çalışırken hayatını kaybeden çevre savunucusu Reşit Kibar'ın ölümüne ilişkin davada, biri tutuklu iki sanığın yargılandığı üçüncü duruşma görülmeye başlandı. Duruşmayı, Kibar ailesinin yanı sıra CHP, DEM Parti, SOL Parti, EMEP, Halkevleri, Yeşil Artvin Derneği, Umut-Sen ve çeşitli çevre örgütleri de takip ediyor.

Reşit Kibar ailesinin avukatı Haktan Özkan, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, farklı şehirlerden gelen destekçilerin dayanışması için teşekkür etti.

Avukat Özkan, duruşmada, soruşturma savcısının yedi ay boyunca tespit edemediği olay yeri tanıklarının bir kısmının dinleneceğini ve kendilerinin de taleplerde bulunacağını açıkladı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

