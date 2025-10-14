Zafer Partisi 25 kişilik yeni kadroyu açıkladı

Zafer Partisi 25 kişilik yeni kadroyu açıkladı
Zafer Partisi, 'Genel Başkan Yardımcılığı' makamının yerine oluşturulan 25 kişilik Başkanlık Divanı üyelerini açıkladı.

Zafer Partisi, 25 kişiden oluşan Başkanlık Divanı'nı açıkladı.

Kaldırılan 'Genel Başkan Yardımcılığı' makamınının yerini alan Divan'da dikkat çeken değişiklikler yapıldı.

'GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI' MAKAMI KALDIRILMIŞTI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Başkanlık Divanı’nda yeni görevlendirmelerde bulunurken "Genel Başkan Yardımcılığı" makamını kaldırarak Başkanlık Divanı'nda bulunan 25 kişiye "Başkanlık" ünvanı verdi.

Maliye ve Finans Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erdinç Telatar'in görevi sonlanırken yerine Fikret Artan, Ekonomi Politikaları Başkanı olarak atandı.

e49cf11a-c8df-4ee5-a77f-72f245c2d2fa.webp
Nazif Okumuş

Ümit Özdağ'dan Müsavat Dervişoğlu'na ittifak çağrısıÜmit Özdağ'dan Müsavat Dervişoğlu'na ittifak çağrısı

NAZİF OKUMUŞ'A ÜST DÜZEY GÖREV

İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur'un görevi sonlanırken yerine MHP'den ihraç edildikten sonra Zafer Partisi'ne katılan Nazif Okumuş, Basın ve İletişim Başkanı olarak atandı.

Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuğba Mızrak Demirbağ'ın görevi sonlanırken yerine Ülkü Özkaya, Gençlik ve Eğitim Başkanı olarak atandı.

Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, Mahalli İdareler Başkanı olarak atandı.

AR-GE Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayşenur Alp ve Türk Dünyası Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gencehan Tunay'ın da görevleri sonlandı ancak yerlerine yeni bir atama yapılmadı.

Partide birçok yeni başkanlık makamı oluşturuldu. Zafer Partisi Başkanlık Divanı şu şekilde:

  • Cezmi Polat – Genel Sekreter
  • Musa Ertugan – Teşkilat Başkanlığı
  • Şükrü Sina Gürel – Dış Politika Başkanlığı
  • Ali Şehirlioğlu – Toplumsal Politikalar Başkanlığı
  • Azmi Karamahmutoğlu – Parti Sözcüsü
  • Haydar Çakmak – Eşgüdüm ve İnsan Kaynakları Başkanlığı
  • İbrahim Kaan Erten – Seçim İşleri ve Güvenliği Başkanlığı
  • Esmaül Hüsna Aslan – Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı
  • Suzan Küçüksaraç – Kadın, Çocuk ve Aile Başkanlığı
  • Ülkü Özkaya – Gençlik ve Eğitim Başkanlığı
  • Özcan Pehlivanoğlu – Sivil Toplum ile İlişkiler Başkanlığı
  • Seyit Yücel – Siyasi İşler Başkanlığı
  • Ali Dinçer Çolak – Mahalli İdareler Başkanlığı
  • Fikret Bayır – Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığı
  • Fatih Eryılmaz – İç Güvenlik Politikaları Başkanlığı
  • Semih Dikkatli – İletişim ve Tanıtım Başkanlığı
  • Nihat Babaözü – Tarım Politikaları Başkanlığı
  • Cihat Çetinkaya – Mali İşler Başkanlığı
  • Prof. Dr. Sertaç Ak – Özel Çalışmalar Başkanlığı
  • Fikret Artan – Ekonomi Politikaları Başkanlığı
  • Nazif Okumuş – Basın ve İletişim Başkanlığı
  • Tayga Ak – Hukuk İşleri Başkanlığı
  • Zekeriya Mete – İş Dünyası ile İlişkiler Başkanlığı
  • Mahmut Karaaslan – Bürokrasi ile İlişkiler Başkanlığı
  • Mehmet Akif Cenkci – Çalışma Hayatı ve Emekliler Politikaları Başkanlığı

