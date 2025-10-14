Zafer Partisi 25 kişilik yeni kadroyu açıkladı

Zafer Partisi, 25 kişiden oluşan Başkanlık Divanı'nı açıkladı.

Kaldırılan 'Genel Başkan Yardımcılığı' makamınının yerini alan Divan'da dikkat çeken değişiklikler yapıldı.

'GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI' MAKAMI KALDIRILMIŞTI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Başkanlık Divanı’nda yeni görevlendirmelerde bulunurken "Genel Başkan Yardımcılığı" makamını kaldırarak Başkanlık Divanı'nda bulunan 25 kişiye "Başkanlık" ünvanı verdi.

Maliye ve Finans Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erdinç Telatar'in görevi sonlanırken yerine Fikret Artan, Ekonomi Politikaları Başkanı olarak atandı.

Nazif Okumuş

NAZİF OKUMUŞ'A ÜST DÜZEY GÖREV

İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur'un görevi sonlanırken yerine MHP'den ihraç edildikten sonra Zafer Partisi'ne katılan Nazif Okumuş, Basın ve İletişim Başkanı olarak atandı.

Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuğba Mızrak Demirbağ'ın görevi sonlanırken yerine Ülkü Özkaya, Gençlik ve Eğitim Başkanı olarak atandı.

Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, Mahalli İdareler Başkanı olarak atandı.

AR-GE Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayşenur Alp ve Türk Dünyası Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gencehan Tunay'ın da görevleri sonlandı ancak yerlerine yeni bir atama yapılmadı.

Partide birçok yeni başkanlık makamı oluşturuldu. Zafer Partisi Başkanlık Divanı şu şekilde: