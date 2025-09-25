Zafer Partisi GİK Üyesi Sevdagül Tunçer istifa etti

Zafer Partisi GİK Üyesi Sevdagül Tunçer istifa etti
Zafer Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Sevdagül Tunçer sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Zafer Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Sevdagül Tunçer istifa ettiğini açıkladı. Tunçer, açıklamasında "partiyle hiçbir bağının kalmadığını" ifade etti.

İstifa eden Genel İdare Kurulu Üyesi Tunçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Zafer Partisi ile hiçbir bağım kalmamıştır. Kamuoyuna saygılarımla duyururum."

En sıcak anketin sonuçları ortaya çıktı: Şapkayı önüne koydurup düşündürtecekEn sıcak anketin sonuçları ortaya çıktı: Şapkayı önüne koydurup düşündürtecek

SEVDAGÜL TUNÇER KİMDİR?

01.01.1992’de Isparta’nın Yalvaç ilçesinde doğdu. İlköğretimini burada tamamladı. Daha sonra Isparta Fen Lisesini kazanarak burada parasız yatılı okudu. 2011 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2015 yılında mezun oldu. İstanbul Barosunda stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını aldı. 2018-2020 yılları arasında Ankara Barosuna kayıtlı olarak özel bir hukuk bürosunda yönetici avukatlık yaptı. 2020 yılında tekrar İstanbul Barosuna nakil oldu ve burada kendi ofisini açarak mesleğini yapmayı sürdürdü.

2012 yılında Hukuk Fakültesi 1. sınıfta iken Atatürkçü Düşünce Kulübüne katıldı. Aynı yıl Türkiye Gençlik Birliği üyesi olan Tuncer, 2013 yılında TGB’den ayrıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

