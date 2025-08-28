Zafer Bayramı coşkusu Göksel ile yaşanacak

Zafer Bayramı coşkusu Göksel ile yaşanacak
Yayınlanma:
Bursa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Büyükşehir Belediyesi’nin “Bir Zafer Var” temasıyla düzenleyeceği programla kutlanacak. Program kapsamında ünlü şarkıcı Göksel de sahne alacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda hazırlanan programlarla kutlanacak. "Bir Zafer Var" temasıyla düzenlenecek kutlamalar kapsamında yarın saat 20.30’da Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, saat 21.00’de ise Kurşunlu Tahtalı Çarşı’da Çalgıcı Mektebi Orkestrası sahne alacak.

GÖKSEL SAHNE ALACAK

30 Ağustos Cumartesi günü ise saat 12.00’de UNESCO Meydanı’nda “30 Ağustos Bursa’da Zaferin Hafızası” segisi, saat 15.00’de Uludağ Üniversitesi Metro İstasyonu’nda “Bir Zafer Var” fotoğraf sergisi izlenime sunulacak. “30 Ağustos Zafer Yürüyüşü” saat 20.00’de Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi Belediye Binası önünden başlayarak Kültürpark Atatürk Stadyumu girişine (Millet Bahçesi) kadar sürecek. Nazım Hikmet’in “Kuvâyi Milliye Destanı”nın okunacağı Millet Bahçesi’nde, ünlü sanatçı Göksel sahne alacak.

Kültürpark Atatürk Stadyumu girişinde 31 Ağustos Pazar günü ise saat 20.30’da “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filminin gösterimi yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak, Bursalıları üç gün boyunca sürecek etkinliklere katılmaya davet etti.

Kaynak:ANKA

