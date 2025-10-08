Zabıta binasını bastılar: Yumruklar havada uçuştu!

Yayınlanma:
Elazığ Belediyesi Zabıta Amirliği’ne gelen bir grup ile görevliler arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Kavganın ardından şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ Belediyesi Zabıta Amirliği’ne gelen bir grup ile görevliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Olay cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, öğleden sonra Elazığ Belediyesi Zabıta Amirliği önünde meydana geldi. Binaya gelen bir grup ile zabıta ekipleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Zabıta memuru sokak ortasında vurulduZabıta memuru sokak ortasında vuruldu

Çatıdan düşen İBB zabıta memuru hayatını kaybettiÇatıdan düşen İBB zabıta memuru hayatını kaybetti

POLİS ÇAĞIRDILAR

Kavganın ardından şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

elazig-zabita-amirligi-onunde-tekmeli-y-953956-283228.jpg

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay anı ise cep telefonuyla kaydedildi. Olayda yaralanan olmazken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Türkiye
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Eşi ile tartışan kadın balkondan 'düştü': Şüpheli erkek tutuklandı
Eşi ile tartışan kadın balkondan 'düştü': Şüpheli erkek tutuklandı
Miras için beyzbol sopasıyla dövüldü: Mahkemenin kararıyla bir şok daha yaşadı
Miras için beyzbol sopasıyla dövüldü: Mahkemenin kararıyla bir şok daha yaşadı