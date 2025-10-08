Zabıta binasını bastılar: Yumruklar havada uçuştu!

Elazığ Belediyesi Zabıta Amirliği’ne gelen bir grup ile görevliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Olay cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, öğleden sonra Elazığ Belediyesi Zabıta Amirliği önünde meydana geldi. Binaya gelen bir grup ile zabıta ekipleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

POLİS ÇAĞIRDILAR

Kavganın ardından şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay anı ise cep telefonuyla kaydedildi. Olayda yaralanan olmazken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.