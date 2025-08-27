Çatıdan düşen İBB zabıta memuru hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Rize Çayeli'de 5 katlı binanın çatısında çalışırken beton zemine düşen İBB zabıta memuru Muhammet Yalçınkaya, yaşamını yitirdi.Sitemizi Haberler'de takip edin
İBB'de zabıta memuru olarak çalışan Muhammet Yalçınkaya, Rize'de 5 katlı binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti.
ÇATIDAN DÜŞEN ZABITA MEMURU HAYATINI KAYBETTİ
Olay Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana geldi. Tatil için gittiği Karaağaç köyüne giden Muhammet Yalçınkaya, kayınpederine ait inşatta yapılan inşaatta yardım etmek için 5 katlı binanın çatısına çıktı.
Bu sırada dengesini kaybeden 46 yaşındaki adam, beton zemine düştü. İBB'de zabıta memuru olarak görev yapan Yalçınkaya, ağır yaralı halde kaldırıldığı İshak Karahan Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak:DHA
