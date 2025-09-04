Zabıta memuru sokak ortasında vuruldu

İstanbul Bahçelievler'de, zabıta olarak çalışan kişi, sokakta karşılaştığı husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Akşam saatlerinde Kocasinan Merkez Mahallesi Şehit Zaim Fırat Sokak'ta meydana gelen olayda zabıta olduğu öğrenilen kişi, sokakta yürüdüğü sırada aralarında husumet bulunan biri ile karşılaştı.

TARAFLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın hızla şiddetlenmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, zabıtaya silahla ateş ederek geldiği taksi ile olay yerinden kaçtı.

Olayı gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YARALI, HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, olay yerinde önlem alarak çalışma yaptı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı